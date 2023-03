Sechs Reiseversicherungen, die wirklich sinnvoll sind

Welche das sind, kommt auf das persönliche Reiseverhalten an. „Es gibt nicht die eine, ideale Reiseversicherung. Je nach individuellem Bedürfnis ist die Absicherung unterschiedlicher Risiken relevant“, sagt Versicherungsexpertin Gabi Kreindl vom VKI (Verein für Konsumentenschutz). Sie rät: Jedenfalls jene Unwägbarkeiten absichern, die ins Geld gehen oder sogar existenzbedrohend werden können.

Die hilfreichsten und gängigsten Versicherungen, über die Reisende nachdenken sollten:

Reisestornoversicherung

Eine Reisestornoversicherung übernimmt jene Kosten, die anfallen, wenn eine bereits gebuchte Reise nicht angetreten werden kann. Die Gründe sind in den Vertragsbedingungen festgelegt, zum Beispiel Krankheit oder Todesfall in der Familie. Die Stornokosten werden entweder zur Gänze übernommen oder es muss ein Selbstbehalt bezahlt werden. Gerade bei sehr kostenintensiven Reisen, die vielleicht lange im Voraus gebucht wurden, ist eine Reisestornoversicherung empfehlenswert.

Auslandsreisekrankenversicherung

Diese übernimmt die Behandlungskosten bei akuter Erkrankung oder nach einem Unfall im Ausland. Bezahlt wird bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme (z. B. Behandlungen und Heilmittel, Kosten für den Transport ins Spital). Diese Versicherung ist bei Reisen in jene Länder empfehlenswert, in denen die Europäische Kranken­versicherungskarte (EKVK) nicht gilt, und bei Reisen an Orte, wo die ärztliche Versorgung mit besonders hohen Kosten verbunden ist. Auch eine private Krankenversicherung kann Leistungen für das Ausland vorsehen.

Reiseunfallversicherung

Wer gerne in den Bergen urlaubt, kennt die Gefahr: Ein unbedachter Schritt, ein kurzer Moment der Unachtsamkeit und an einen selbstständigen Abstieg ist nicht mehr zu denken. Eine Reiseunfallversicherung übernimmt die Kosten für Bergung, Suche und Rückholung. Sie leistet auch bei Unfalltod oder Dauerinvalidität. Kreindl: „Wer bereits eine private Unfallversicherung hat, braucht in der Regel keine extra Reiseunfallversicherung. Private Unfallversicherungen gelten meist weltweit. Man sollte hier aber je­denfalls auf Fristen und Definition von Ausschlussgründen achten.“

Reisehaftpflichtversicherung

Diese übernimmt gerechtfertigte Schadenersatzansprüche an Ver­sicherte und wehrt ungerechtfertigte Ansprüche ab. Eine Rei­sehaftpflichtversicherung gilt nur für die versicherte Reise. Noch besser: Eine private Haftpflichtversicherung mit idealerweise weltweiter Gültigkeit.

Reisegepäckversicherung

Die Reisegepäckversicherung übernimmt die Kosten bei Verlust, Diebstahl oder Beschädigung des Gepäcks. Es können auch Leistungen für Verspätungen bein­haltet sein. Expertin Kreindl gibt in diesem Fall jedoch zu bedenken: "Es gibt eine lange Reihe von Einschränkungen und Ausschlüssen." Nicht versichert sind u. a. Geld, Wertpapiere, Fahrkarten, Dokumente, Kunstgegenstände sowie Gegenstän­de, die zur Ausübung des Berufs mitgeführt werden. Für elektro­nische Geräte wie Handy und Laptop gibt es oft individuelle Höchstgrenzen. Keinen Ersatz gibt es für Gepäck, welches vergessen oder mangelhaft beaufsichtigt wurde.

Kreditkartenpakete

Bei Kreditkartenpaketen gibt es einige Punkte, die beachtet werden sollten, damit kein böses Erwachen droht: So ist meist nur jene Person, auf deren Namen die Karte läuft, versichert. Der Versicherungsschutz ist häufig an Bedingungen geknüpft: Eventuell muss die angetretene Reise bereits mit der Karte bezahlt worden sein. Die Deckungssummen können zu gering sein und bei einzelnen Leistungen können Selbstbehalte fällig werden.

