Einen Sommer lang Damenwahl in der Pyhrn-Priel-Region

Der Berg. Die Berge – sie sind weiblich. Der Sommer in der Pyhrn-Priel-Region ist es auf jeden Fall. Von 1. Juni bis 30. September wird hier für die weiblichen Gäste der "Moving Mountains"-Frauen-Outdoor-Sommer ausgerufen. "Wir wenden uns bewusst an Frauen, die gerne einmal alleine, im Freundinnenkreis oder mit der Schwester in den Bergen aktiv werden möchten", erklärt Marie-Louise Schnurpfeil, Geschäftsführerin von Pyhrn-Priel-Tourismus. Bei mehr als 50 Veranstaltungen biete sich die Gelegenheit, etwa neue Sportarten auszuprobieren, in der Natur zu entspannen oder die überlieferten Traditionen der Pyhrn-Prielerinnen kennenzulernen. In der Paragleit- und Drachenflugschule Hinterstoder etwa können sich Wagemutige anlässlich der Ladys Days in die Lüfte schwingen oder im Hochseilgarten Gleinkersee über sich hinauswachsen. Wer es entspannter mag, atmet beim Sonnenaufgangsyoga auf der Höss frische Bergluft. Aber auch Almkochkurse und Bergkräuterwanderungen werden angeboten, und anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Nationalparks Kalkalpen führen Rangerinnen durch das Schutzgebiet.

Urlaubsgutschein zu gewinnen

"Viele Veranstaltungen sind mit den Pyhrn-Priel-Cards für Gäste und Einheimische entweder kostenlos oder zu stark ermäßigten Preisen buchbar", so Schnurpfeil. OÖN-Leserinnen können außerdem einen Urlaubsgutschein gewinnen – gültig für zwei (weibliche) Personen und zwei Nächte im Doppelzimmer im Landgasthotel Gressenbauer in Mitterstoder.

Wer diesen Sommer bereits verplant hat, darf auf eine Fortsetzung hoffen, denn die "Moving Mountains"-Reihe ist gekommen, um zu bleiben, wie Geschäftsführerin Schnurpfeil versichert. Auch in den kalten Monaten soll es Veranstaltungen geben, für die gilt: Frauen unter sich. (rofi)

Was? Wann? Wo? Das gesamte Programm und die Termine unter movingmountains.at

Jetzt teilnehmen!