Eine Reise zum Vater aller Jeans

Es war ein Oberfranke, der die Jeans erfunden hat. Sein Name lautet: Levi Strauss, geboren wurde er 1829 als Löb Strauß in Buttenheim. Aus wirtschaftlicher Not wanderte die Familie 1846 nach San Francisco aus, wo Levi 1866 seine Firma "Levi Strauss & Co." gründete und ab 1871 strapazierfähige blaue Arbeitshosen entwarf. Hergestellt aus grobem Baumwollstoff mit Metallnieten, die 1873, also vor 150 Jahren, patentiert, aber erst um 1920 Jeans genannt wurden.