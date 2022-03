Eine oscarreife Reise ins Museum

And the Oscar goes to … Stellen Sie sich vor: Ihr Name wird aufgerufen, Sie betreten die Bühne, greifen nach der begehrten Trophäe, begleitet von tosendem Applaus. Diese Oscar-Erfahrung ist nicht nur Stars vorbehalten, jeder Besucher des Oscar-Museums kann sie wahr werden lassen. Für 15 Dollar extra gibt es auch ein Video dazu.