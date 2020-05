Ein unschlagbares Trio

Über 70 Kilometer Single-Trails, Downhill-Tracks und Flow-Lines mit den dazugehörigen neun Bergbahnen sind im neuen gemeinsamen Biketicket inkludiert. Dazu kommt mit Fieberbrunn im PillerseeTal ein bundesländerübergreifendes Mountainbike-Wegenetz, dessen Grenzen nur durch die eigene Kondition entstehen.

E-Bike-Ladestationen auf Hütten und im Tal laden die Akkus des Bikes während einer gemütlichen Mittagspause auf und sorgen so für noch größere Reichweiten und Tourenmöglichkeiten. Abgerundet wird das Angebot durch die speziell auf Biker abgestimmten Serviceleistungen, wie Bike-Shops, Verleih, Bikeschulen, Guiding und Übungsarealen für Anfänger. Auch in den Unterkünften, Restaurants und Hütten ist man als Radler hier überall ein willkommener Gast.

Unvergleichliche Trail-Vielfalt

Auf den Beginnerarealen und Pumptracks können sich Anfänger an den Sport herantasten und Könner entdecken ihre persönlichen Lieblingsstrecken. Doch auch Profis finden unter anderem auf dem Speedster, der offiziellen Downhill WM-Strecke in Leogang , der X-Line in Saalbach und der Pro Line in Hinterglemm die herausforderndsten Bikepark-Strecken der Region. Naturtrailfans toben sich am legendären Hacklberg- und am anspruchsvollen Bergstadl-Trail in Saalbach Hinterglemm aus.

Wer aber glaubt, dass der Epic Bikepark Leogang nur Speed- und Jumptrails zu bieten hat, wird auf dem szenischen Antonius Trail und dem technischen Forsthof Trail eines Besseren belehrt.

Unendliche Reichweiten

Das riesige Netz an beschilderten Mountainbike-Wegen macht in Österreichs größter Bike-Region nur vor den eigenen körperlichen Fähigkeiten Halt. Ob Genusstour mit dem E-Bike oder fordernder Mountainbike-Marathon – hier findet jeder Biker genau das passende Angebot für seine Ausdauer.

Für all jene, die ihre Tour gerne mit einem kulinarischen Highlight verbinden, bieten sich die Gourmet E-Biketouren oder die Tour zum Picknick am Bergsee in Fieberbrunn im PillerseeTal an.

Wolfgang Breitfuß, Direktor des Tourismusverbands Saalbach-Hinterglemm: "Es ist uns gelungen, einen weiteren Superlativ zu schaffen. Mit Österreichs größter Bike-Region punkten wir nun auch im Sommer im nationalen und internationalen Wettbewerb. Mountainbiken – egal, ob im Bikepark, auf dem E-Bike oder auf ausgedehnten Touren – wird immer populärer und das ist mit Sicherheit ein Trend, der auch in Zukunft weiter nach oben schnellen wird. Wir wissen bereits vom Winter, dass wir ein gutes Team sind. Es freut mich sehr, dass uns nun auch die Zusammenarbeit im Sommer gelingt."