Durch die Kamptalwildnis rund um Rosenburg

von sabine neuweg und alois peham

Nahe der oberösterreichischen Grenze im Weinsberger Wald entspringt der Kamp und seinem Namen entsprechend – vom slawischen kamb/krumm – mäandert er sich bis Gars durch eine wenig besiedelte Waldlandschaft. Entsprechend einsam sind die Wanderungen, die entlang und hoch über dem Kamp auf Wegen und Forststraßen zu tollen Aussichtspunkten und historischen Plätzen führen. Zwei davon wollen wir hier vorstellen.

Die erste Kamptalwanderung startet in Horn und folgt zunächst der Taffa, einem der Zuflüsse des Kamp. Vom Bahnhof ausgehend wandert man zunächst Richtung Stadtzentrum, biegt bald nach links ab und erreicht entlang der Bahngleise bald den Einstieg hinab zur Taffa. Durch sattes Grün schlängelt sich der Naturweg am Bach entlang. Man wechselt über eine Holzbrücke das Ufer und erreicht eine Straße, die man aber sofort wieder verlässt und weiter am Weg kommt man, vorbei an der Elisabethkapelle, nach Rosenburg und damit zum Kamp. Der Fluss wird auf dem Kampsteg überquert.

Hier könnte man einen Abstecher hinauf zur schon sichtbaren Rosenburg machen. Wir aber wandern weiter flussabwärts Richtung Gars. Der Weg führt hinab zu den Gleisen der Bahn und etwa 500 Meter an diesen entlang erreicht man Stallegg. Bis hierher könnte man von Rosenburg auch dem Radweg entlang der Straße folgen. Weiter geht es immer nördlich des Kamp auf Nebenstraßen und Wegen bis zum Bahnhof in Gars. Auf einer Fußgängerbrücke überquert man den Fluss und erreicht das Zentrum. Erfrischung findet man neben Einkehrstationen auch im nahen Erlebnisbad. Dann geht es mit dem Zug bequem zurück nach Horn.

Die zweite Kamptalerkundung startet nahe dem Kleinwasserkraftwerk bei Rosenburg. Vom Bahnhof kann man hierher auch auf einem Weg über die Rosenburg gelangen. Beim Parkplatz nördlich des Flusses bei der Zufahrt zur Rauschermühle, auch Ziennermühle genannt, beginnt der Weg und man folgt der Beschilderung Richtung Altenburg. In einem Bogen geht es wildromantisch dem Kamp entlang, bis eine Abzweigung den Weg hinauf zum Öden Schloss anzeigt. Reste einer Ruine und ein grandioser Tiefblick ins Flusstal laden zu einer ersten Rast ein. Zurück bei der Abzweigung folgt man breiten Forststraßen. Ein Abstecher lädt zu einem Besuch des sehenswerten Stiftes Altenburg ein.

Steinegg ist das nächste Ziel, das zuletzt auf einem schönen Waldweg hinab zum Kamp erreicht wird. Das Gasthaus gibt es leider nicht mehr, dafür einen schönen Rastplatz gleich daneben. Auf einer Forststraße wandert man nach der Brücke links aufwärts bis zur Abzweigung in die Bründlleiten, die man nicht übersehen sollte. Bald geht der Weg, der hoch über dem Fluss weiterführt, in einen Steig über. Dieser schlängelt sich den Hang entlang noch leicht aufwärts. Ein luftiger Platz auf Felsen hoch über dem Kamp lässt weit über die grüne Wildnis hinab und gegenüber zum Öden Schloss blicken. Dann führt der Weg wieder hinab zum Fluss mit einem kleinen Abstecher zum Hängenden Stein, einer bei Kletterern beliebten Felsnadel. Bald darauf ist das Kraftwerk und der Ausgangspunkt nahe der Rauschermühle wieder erreicht.