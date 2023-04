Die Schweiz Oberösterreichs

Im Salzkammergut, da kann man gut … ja, was eigentlich? Das kommende Jahr, wenn 23 Gemeinden unter dem einen Hut der Europäischen Kulturhauptstadt versammelt sind, will dazu verführen, den Landstrich und seine Eigenheiten neu zu entdecken. So wie es der heute vor 250 Jahren in Wien geborene Mediziner, Botaniker, Naturforscher und Reiseschriftsteller Joseph August Schultes getan hat – zu einer Zeit, da Ischl und Goisern noch keine Bäder waren, Hallstadt statt Hallstatt geschrieben wurde,