Die kochenden Kinder aus Rankweil

Köche kommen dieser Tage zwangsläufig ins Schwitzen. Die Schweißperlen haben nicht nur etwas mit der Hitze zu tun, sondern sind auch dem fehlenden Nachwuchs geschuldet. Sicherlich bemühen sich die Köche um adäquaten Zuwachs, sie müssen aber immer häufiger feststellen: Es fehlt an allen Ecken und Enden an qualifizierten Nachwuchskräften. Der Bestand an guten und ausgebildeten Köchen schmilzt wie ein Eis auf der Sonnenterrasse.

Ein Dilemma, das sich in Österreich durch die Bundesländer zieht und von traditionellen Wirtshäusern bis zum Nobelrestaurant viele Gastronomiebetriebe betrifft. In Vorarlberg, dem Bundesland mit der höchsten Dichte an Haubenrestaurants pro Einwohner (62 Haubenrestaurants bei knapp 395.000 Einwohnern), bewahrt man kühlen Kopf und kurbelt mit verschiedenen erfrischenden Maßnahmen die Attraktivität des Kochberufs an. Eine davon: die Rankweiler Miniköche, eine Initiative der Kaufmannschaft Rankweil-Vorderland in Zusammenarbeit mit der Erlebnis Rankweil Gemeindemarketing GmbH und Slow Food Vorarlberg.

Ausblick auf die Basilika von Rankweil Bild: Philipp Braun

Die Dreikäsehochs

"Das System ist relativ einfach. Vor zwölf Jahren gründeten wir die Miniköche, um einen guten Bezug zu Lebensmitteln und dem Kochberuf zu schaffen", sagt Franz Abbrederis, eine der treibenden Kräfte hinter dem Projekt.

Um Minikoch zu werden, sind ein Alter zwischen neun und zwölf Jahren und eine Anmeldung bei der Gemeinde erforderlich. Anschließend bekommen die Kinder die Möglichkeit, acht Tage lang in ausgewählten Rankweiler Gastronomien sowie einer Metzgerei, einer Bäckerei, einer Gärtnerei und einem Bio-Bauernhof jeweils einen Nachmittag lang mitzuarbeiten. Als krönender Abschluss des Restaurantpraktikums wird von den Kindern für die Eltern gekocht.

Blickfang Bodensee von Eichenberg Bild: Philipp Braun

"Eine Win-win-Situation", sagt Abbrederis. Das Besondere sei die Vernetzung von Eltern, Kindern und Gastronomen. Freilich sind die Voraussetzungen in der 12.000- Einwohner-Gemeinde Rankweil äußerst günstig: Es gibt mehr als 30 Gastronomiebetriebe, von der Bahnhofskneipe bis zum Vier-Stern-Hotel, und nicht nur das. "Ohne die Schweizer Besucher würde es viele der Betriebe nicht geben. Aber das Besondere ist, dass die Wirte auch untereinander kooperieren und sich gegenseitig helfen", sagt Abbrederis.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit zeigt sich beim Slow-Food-Spaziergang durch Rankweil – ein kulinarisch geführter Rundgang durch Rankweils Wirtshausgeschichte, der immer Anfang Juni stattfindet. Ein teilnehmender Betrieb ist der Gasthof Mohren. Eine kulinarische Perle im Ländle, unter Federführung der Familie Herburger. Auf Anfrage wird das Vorarlberger Nationalgericht Käsknöpfle mit gebeiztem Dotter aufgetischt. Die Eier werden von eigenen Seidenhühnern, gelockten Cochins und Brahmas gelegt. Ihr "Hühner-Hotel" befindet sich im wildromantischen Garten des Gasthofs. Während sich das Geflügel die besten Körner herauspickt, flanieren die Genießer von einer feinen Adresse zur nächsten, etwa zum Rankweiler Hof oder ins Gasthaus Schäfle.

Einblick ins Hotel für gelockte Cochins Bild: Philipp Braun

Wer schwitzen möchte, besucht die Basilika Rankweil auf dem 50 Meter hohen Liebfrauenberg. Abkühlung findet man danach in den schattigen Gastgärten, am nahe liegenden Bodensee oder bei einer Almwanderung. Die dortige Höhenluft ist in Vorarlberg genauso erfrischend wie die gastronomische Zukunft.

Die besten Restaurants und Ausflugstipps rund um Rankweil

Zum Essen: Aus der Fülle an (traditionellen) Hotels stechen drei Betriebe besonders hervor: Gasthof Mohren, Rankweiler Hof und Gasthaus Schäfle.

Arbogast: Das Bildungshaus in Götzis beeindruckt durch eine Gastfreundlichkeit und eine leidenschaftliche Küchenmannschaft. Schöne Wanderungen vom Bildungshaus möglich, z. B. durch die Örflaschlucht.

Schwanen: Das bezaubernde Biohotel in Bizau wird von Emanuel Moosbrugger geleitet. In der Küche steht ein Oberösterreicher: Michael Webendorfer, der die Bio-Linie der Familie wiedergibt. www.biohotel-schwanen.com

Festspiele: Die Seebühne in Bregenz zählt zu den größten ihrer Art. Diesen Sommer (17. Juli bis 18. August) wird „Rigoletto“, eine Oper von Giuseppe Verdi, aufgeführt – ein Genuss für alle.

Almwanderung: Käse und Almen prägen Vorarlberg. Eine schöne Bergsennerei befindet sich in Eichenberg, die Alma Bergsennerei Hinteregg (gegründet 1938), wo prämierte Rohmilchkäse gekauft werden können.

