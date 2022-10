Die fantastische Ruhe am Grundlsee

Wer Natur, Ruhe und Entspannung sucht, muss nicht unbedingt in die Ferne schweifen. Es reicht schon, wenn man über den Pötschenpass ins wunderschöne Ausseerland fährt. Die Gegend um den Grundlsee, vorbei an Altaussee, ist noch immer fast ein Geheimtipp, obwohl es hier natürlich viele Ferienwohnungen und im Sommer vermehrt auch Urlauber gibt.

Der Ort Grundlsee hat gerade einmal 1156 Einwohner, eine schöne kleine Kirche mit Friedhof und rund um den gleichnamigen See ein malerisches Bergpanorama. Ahornkogel, Hundskogel, Backenstein und im Talschluss Richtung Toplitzsee den Elm (2128 m). Lohnende Wanderziele gibt es hier viele, die Tour zur Pühringerhütte (1638 m) beim Elmsee ist sicher eine der schönsten. Aber es reicht schon, wenn man den Grundlsee zu Fuß umrundet (ca. 3 Stunden) oder mit dem Rad ans andere Ende des Ufers fährt. Man kann aber auch einfach nichts tun – und den Blick auf Berge und See genießen. Das ist vielleicht überhaupt das Beste an dieser Gegend: die fantastische Ruhe, fast wie auf einer Alm. Wenig Verkehr, kein Trubel – außer an manchen Sommertagen die Bustouristen, die den Schatz im Toplitzsee suchen. Diesen See kann man im Übrigen nicht umrunden, sondern nur mit der Plätte erkunden – zu steil fallen die Wände ab. Eine schöne Radtour führt von Grundlsee zum Toplitzsee, zuerst entlang der Straße und dann auf Forstwegen. Im Sommer kann man in den Grundlsee springen, der heuer 20 Grad bekam. Er ist mit vier Quadratkilometern der größte See der Steiermark, seine maximale Tiefe beträgt 62 Meter. Einkehrtipp: das Dorfwirtshaus Stöckl – gutes Essen, gute Preise und ein Gastgarten direkt am See.

Das Reitzentrum Ausseerland

Das Steirische Salzkammergut besticht nicht nur durch Berge, liebliche Landschaft und Seen, sondern auch durch seine Architektur. Die Ausseer Häuser haben einen eigenen Charme, das kann man auch beim jüngst fertiggestellten Narzissendorf Zloam sehen. Hier wurde beim alten Skilift Zlaim ein Hüttendorf mit 28 Häusern und einem Wirtshaus (Zloam Wirt, gute Küche) gebaut. Das Besondere daran: Das neue Dorf kommt auch den Grundlseern selbst zugute, denn der Skilift, Schützenhalle, Tennisplatz und das Veranstaltungshaus werden auch von der Gemeinde genutzt und den Einwohnern zu Verfügung gestellt. "Das ist eine gelungene Kombination", sagt Julia Köberl, die gemeinsam mit Jakob Zand das Narzissendorf leitet. Beide stammen selbst aus der Gegend, "das macht vieles sicher einfacher", sagt Köberl mit einem Augenzwinkern. Das Narzissendorf ist auf Familien spezialisiert, es gibt Wanderprogramme, eine Holzwerkstatt, Bogenschießen mit 3-D-Parcours – und für alle Reitfans befindet sich das Reitzentrum Ausseerland gleich in der Nähe und kann mitgenutzt werden.

Altaussee und Winterprogramm

Im Winter steht dann der Zlaim-Schlepplift mitten im Dorf zum Skifahren zur Verfügung. Wenn wer mehr Pisten braucht, ist es nicht weit zum Loser nach Altaussee oder auf die Tauplitz. Mit der Narzissen- und Grimming-Therme sind im Herbst gleich zwei gute Möglichkeiten zum Abtauchen in der Nähe – im Sommer sind es fünf Minuten zu Fuß zum Grundlsee. Einen eigenen Schwimmteich hat das Narzissendorf auch. Gerüchten zufolge soll es im Salzkammergut auch Regentage geben – das ist eigentlich das Allerschönste, denn dann darf man entspannt wirklich nichts tun.

Narzissendorf Zloam

