Die Currywurst wird 75

FDP-Mann Theodor Heuss steht 1949 kurz vor der Wahl zum ersten Bundespräsidenten. Erst seit gut einem Vierteljahr brummen die "Rosinenbomber" nicht mehr über die geteilte Stadt: Die Sowjets haben ihre Berlin-Blockade aufgegeben. Der größte Hunger ist gestillt. Jetzt geht es an kulinarische Entdeckungen. In ihrem kleinen Imbiss in Berlin-Wilmersdorf steht Herta Heuwer, 36 Jahre alt. Ehemann Kurt ist eben aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt.