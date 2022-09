Die Anreise: Kultur mit Papst-palast

Mit dem Auto fährt man ab Österreich am günstigsten via München, Bregenz über die Schweiz und Genf nach Frankreich. Die Vignette kostet 40 Franken (bis 31. Jänner des Folgejahres gültig), was deutlich preiswerter ist als andere Anfahrtswege bis Frankreich. Dort heißt es dann auf der Autobahn kilometerabhängig zahlen.Die Nummer sieben, die "Autoroute du Soleil" (Autobahn der Sonne), bringt uns das Rhonetal entlang nach Avignon, die Papst-Stadt mit der düsteren Pontifex-Trutzburg und dem berühmten Brückenfragment. Ab Linz sind es ca. zwölf Stunden dorthin. Gut, günstig und obendrein mit Pool wohnt man in Les Anges, einem Ort direkt neben Avignon, im Hotel "Le petit manoir" (Drei Sterne) (DZ ohne Frühstück ab 75 Euro, Hauptsaison 100 Euro). Das Restaurant La Tonelle befindet sich auf dem Hotel-Gelände, das auch sichere Parkplätze bietet. Unweit des Hotels befindet sich eine Autobushaltestelle,von der man in zehn Minuten zur Altstadt von Avignon kommt.Hotel Le petit manoir, 30133 Les15 avenue Jules Ferry www.lepetitmanoir-hotel.fr