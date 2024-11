Die Algarve: Wo Europa beginnt und die Welt endet

Morgenstimmung am Praia do Martinhal in Sagres

Ah, you came with the hurrican – nicht gerade die Floskel, die man zur Begrüßung erwartet. Aber sie entbehrte nicht einer gewissen Richtigkeit. Gemeint war Hurrikan Milton, der vor etwa einem Monat mit tödlicher Intensität über Florida hinweggefegt war. Auch gut 6500 Kilometer östlich, im Westen Portugals, waren die Auswirkungen zu spüren. Hierzulande würde man Aprilwetter zu den meteorologischen Kapriolen sagen.