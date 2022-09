Jetzt heißt es Abschied nehmen von Sonne und Schlemmen. Doch so ganz ohne Kultur geht es auch auf dem Heimweg nicht. Knapp eineinhalb Autostunden von Meze entfernt liegt fast an der Schnellstraße das beeindruckende dreistöckige Aquädukt einer römischen Wasserleitung, die ab der Mitte des ersten Jahrhunderts nach Christi Nimes (lateinisch Nemausus) mit Wasser versorgte. Das UNESCO-Weltkulturerbe versteht man erst mit dem dortigen Museum richtig, das mit allen Sinnen in die Römerzeit entführt. 20 Kilometer Wasserleitung durch bergiges Gebiet teils unterirdisch zu bauen und drei Jahrhunderte lang 20.000 Einwohner mit täglich rund 1000 Liter Wasser zu versorgen, ist schließlich keine Kleinigkeit. Mindestens drei Stunden einplanen und Sonnencreme nicht vergessen! Der Anmarsch vom Museum zum Pont du(Brücke über den Flusson) dauert ca. eine Viertelstunde. Dort kann übrigens auch gebadet werden.Pont du Gard,100 zwischen(N100) und Vers-Pont (D 81), Parkgebühr neun Euro, EintrittMuseum 6,50 Euro, unter 18 Jahren kostenlos, sieben Tage/Woche offen