Der Wörthersee und sein Baumeister

Historisches Ambiente: Das Seeschlössl in Velden, das die Nachfahren vermieten

Das Schloss Velden kennt jeder, doch die wenigsten wissen, dass es Anfang des 20. Jahrhunderts einen Kärntner Baumeister gab, der in Velden sprichwörtlich jedes zweite Haus gebaut hat – natürlich auch Villen und Schlösser, oder sogar Volksschulen. Sein Name: Anton Bulfon. Heute kennt man vielleicht das gleichnamige Hotel in bester Lage und parkähnlichem Badestrand, das die Nachfahren betreiben.