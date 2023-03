Der Weg ist das Klimaziel

Der Plan hielt nur acht Kilometer. Mut zur Pause hatte sich Hati Finsterer vorgenommen. Die Eitelkeit wollte er ganz unten in Fahrradtasche und Rucksack verstauen. Jetzt befindet er sich mitten in einem Rennen. Es ist ihm irgendwie passiert, einfach reingerutscht. Oder reingefahren. Die Zuschauer am Straßenrand sprechen ihm Mut zu, Daumen werden gestreckt und Schultern geklopft.