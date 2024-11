Der Millstättersee – ein idealer und entspannender Zwischenstopp

Wer aus Oberösterreich Richtung Kroatien auf Urlaub fährt, muss mehrere Autostunden einplanen. Um die Fahrzeit zu verkürzen, bietet sich ein Zwischenstopp am malerischen Millstättersee an, der wegen seinem unzugänglichen Südufer an den Traunsee erinnert. Nach dem Wörthersee ist er mit 11,5 Kilometern Länge und einer Breite von bis zu 1,8 Kilometern Kärntens zweitgrößter See – und wie der Traunsee mit 141 Metern der tiefste. Tipp: eine E-Bike-Umrundung, 28 Kilometer.

Die größten Ortschaften sind Seeboden, Millstatt und Döbriach. Eine der besten Gelegenheiten, um runterzukommen oder gut essen zu gehen, ist das Hotel See-Villa in Millstatt – außerdem mit außergewöhnlichem Badeplatz. Das Haus mit 42 historischen Zimmern wird von Federico Tacoli und seiner Frau Valentina geführt. Sie entstammen einem alten Adelsgeschlecht mit italienischen Vorfahren, das heute auch das Schloss Birkenstein in Birkfeld (NÖ) besitzt.

Das Adelsgeschlecht Tacoli

Der ORF drehte dort eine Folge seiner Adelsserie "Herrschaftszeiten". Im Sommer sind aber fast alle Familienmitglieder in der See-Villa anzutreffen. Alle arbeiten mit, damit im um zwei Millionen Euro umgebauten "Restaurant 1884" zum 140. Jubiläum alles läuft. Die grünen Bögen erinnern an die Weltausstellung 1873 – und an das Palmenhaus in Wien. "Wir wollen unseren Gästen perfekten Service bieten", sagt Federico Tacoli. Das Wild stammt aus eigener Jagd, zum Frühstück gibt es Wildwurst und selbst gemachte Apfelstrudel-Marmelade (unbedingt probieren) – mit Seeblick.

Ein Haus mit Geschichte

Das Haus wird in vierter Generation geführt. Klar, dass so ein Haus Geschichte hat: In Zimmer Nummer zehn nächtigte bereits Erzherzog Karl Ludwig (ein jüngerer Bruder Kaiser Franz Josephs). Aber auch jeder Normalsterbliche kann kommen: auch zum (Hochzeit-)Feiern. Neben dem Sommer kommen immer mehr Gäste auch im Winter – die Skigebiete sind nicht weit.

Hoteltipp: Hotel See-Villa, DZ ab 125 Euro. Tolles Restaurant (zwei Falstaff-Gabeln), toller Badeplatz, Info: see-villa.eu

