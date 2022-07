Das sind die zehn schönsten Strände Europas

Alljährlich befragt die Website "European Best Destinations" ihre Userinnen und User nach den schönsten Stränden in Europa. Das diesjährige Ergebnis kann sich sehen lassen - und bietet neben den klassischen Destinationen am Mittelmeer auch Reisetipps an schöne Orte abseits der touristischen Massen.

Platz 10: Hel (Polen)

Eines der beliebtesten Urlaubsziele an der polnischen Ostseeküste ist das Seebad "Hel". Der über 35 Kilometer lange Strand bietet reichlich Platz zur Erholung. Wer den Urlaub lieber aktiver gestaltet, dem sei empfohlen, sich ein Fahrrad zu mieten. Auf diesem Weg lässt sich die Halbinsel am besten erkunden.

Bild: Shaiith

Platz 9: Santa Giulia (Frankreich)

Korsika, die größte französische Insel im Mittelmeer, ist bekannt für ihre traumhaften Sandstrände. Zu den schönsten zählt der Strand von Santa Giulia in der Nähe von Porto Vecchio im Süden der Insel. Statt Palmen gibt es hier Pinien - ansonsten erinnert der weiße Sand und das kristallklare Wasser hier stark an die Karibik.

Bild: Pawel Kazmierczak

Platz 8: Elafonisi (Griechenland)

Eine besondere Farbe hat auch der Sand am Strand von Elafonisi. Große Mengen an Muscheln, die durch die Meeresströmung fein zerrieben werden und sich am Strand ablagern, verleihen hier dem Sand einen leicht rosafarbenen Anstrich. Wer das Naturschauspiel beobachten möchte, wird im Südwesten der griechischen Insel Kreta fündig.

Bild: Eva Bocek

Platz 7: Baia delle Zagare (Italien)

Mit spektakulären Grotten und Felsformationen am feinen Kiesstrand kann die Baia delle Zagare punkten. Gelegen im Norden Apuliens, zählt sie für viele nicht nur in Italien zu den schönsten Buchten. Wer sie besuchen will, muss eine eher beschwerliche Anreise in Kauf nehmen: Am besten ist der Strand mit dem Boot oder im Rahmen einer Wanderung erreichbar.

Bild: Stefano Valeri

Platz 6: Monolia (Griechenland)

Fernab der Touristenmassen und umgeben von kristallklarem Wasser und viel Natur erinnert der Strand von Monolia ein wenig an die Seychellen und besticht durch seine Sauberkeit. Wer sich davon ein Bild machen möchte, muss die kleine griechische Inselgruppe Lichadonisia ansteuern.

Bild: Stelios Androulidakis

Platz 5: Cala Mitjaneta (Spanien)

Nicht nur in Mallorca haben die Balearischen Inseln traumhafte Strände und Buchten zu bieten. Auch auf Menorca finden Touristen mit der Cala Mitjaneta einen besonders sehenswerten Ort. Erreichbar ist er per Wanderung durch die felsige Küstenlandschaft. Geübte Schwimmer können sich auf über den Wasserweg annähern.

Bild: Pawel Kazmierczak

Platz 4: Cala Goloritze (Italien)

Nicht ganz einfach zu erreichen ist auch die Cala Goloritze an der Ostküste Sardiniens. Wer sie besuchen will, muss entweder rund eine Stunde zu Fuß gehen oder mit dem Boot fahren. Die eher beschwerliche Anreise lohnt sich aber definitiv: Die kleine, wilde Bucht zählt zu den schönsten Orten der Insel.

Bild: Stelios Androulidakis

Platz 3: Praia do Porto do Seixa (Portugal)

Weit vom europäischen Festland entfernt befindet sich der Praia do Porto do Seixa, denn er liegt auf der portugiesischen Blumeninsel Madeira. Sehenswert machen ihn der schwarze vulkanische Sand, das kristallklare Wasser, die beeindruckenden Klippen und die üppige Vegetation.

Bild: Joel Santos

Platz 2: Playa de Bolonia (Spanien)

Nahe der spanischen Surferhochburg Tarifa an der Straße von Gibraltar befindet sich mit dem Playa de Bolonia ein bemerkenswerter Ort, der nicht nur durch seinen feinen weiten Sandstrand besticht. Auch Historiker kommen hier auf ihre Kosten und können Ruinen bestaunen, die im 2. Jahrhundert vor Christus von den Römern gegründet wurden.

Bild: Quintanilla

Platz 1: Porto Santo Golden Beach (Portugal)

Der erste Platz geht nach Portugal. Der "Porto Santo Golden Beach" befindet sich auf der gleichnamigen Insel nordöstlich von Madeira und ist ideal zum Entspannen. Der goldene Sand soll sogar therapeutische Vorzüge haben: Das Porto Santo Spa bietet hier Behandlungen mit Meerwasser und warmem Sand an. Ein würdiger erster Platz!