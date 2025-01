Chemnitz – eine Stadt erfindet sich neu

Zu Unrecht unbeachtet, das soll nun ein Ende haben: Chemnitz in Sachsen macht aus seiner Nebenrolle den Slogan für das Jahr 2025: "C the Unseen". Chemnitz, die Kulturhauptstadt des Jahres, legt mit diesem Wortspiel koketten Protest ein gegen die Dominanz der prominenten Nachbarstädte Leipzig und Dresden.