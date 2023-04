Preisvergleich: So viel kostet das Campen in Europa

Auch in den Bundesländern gibt es Unterschiede: In Vorarlberg müssen Camper deutlich mehr Geld für eine Nacht auf einem Campingplatz in die Hand nehmen als in Wien. Bei ersterem liegt der Durchschnittspreis für zwei Personen, die in der Hauptsaison eine Nacht am Platz schlafen möchten - inklusive Stellplatz, Caravan, Strom und Ortstaxe - bei 36,52 Euro, während es in Wien um 12,02 Euro weniger sind - dort werden für die gleiche Leistung durchschnittlich 24,50 Euro verlangt. In Oberösterreich sind die Preise vergleichsweise niedrig, 28,70 Euro verlangen Campingplatzbetreiber hier im Mittel. Nur die Steiermark und Wien sind günstiger.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Preise um knapp drei Prozent gestiegen, informiert das Campingportal camping.info. Daran sei nicht nur die Inflation schuld, sagt der Geschäftsführer des Portals, Maximilian Möhrle. Auch die gestiegene Nachfrage und die höhere Qualität der Campingplätze erklären den leichten Preisanstieg.

Die Preise für Übernachtungen werden meist tagesaktuell an Auslastung und Nachfrage angepasst. "Wer sich seinen Standplatz zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis sichern möchte, der sollte spätestens jetzt buchen", sagt Möhrle. Spontanreisende müssen mit höheren Preisen oder sogar ausgebuchten Plätzen rechnen.

Immer mehr Campingübernachtungen

Die Zahl der Campingübernachtungen in Österreich steigt seit 2015 kontinuierlich an - nur im Corona-Jahr 2020 gab es einen Einbruch. Im vergangenen Jahr übernachteten Menschen knapp 8 Millionen Mal auf einem heimischen Campingplatz. Somit stieg die Zahl um 23,1 Prozent im Vergleich zum Jahr 2021. Das sind auch um neun Prozent mehr als 2019, im Jahr vor der Pandemie.

Die teuersten und billigsten Campingdestinationen Europas

Das Preis-Leistungs-Verhältnis sei hierzulande ausgezeichnet, sagt Möhrle. In Europa liegen die heimischen Campingplätze mit ihren Preisen für eine Nacht an fünfter Stelle - nach der Schweiz (38,01 Euro), Italien (37,89 Euro), Kroatien (37,38 Euro) und Spanien (33,44 Euro). In Albanien zahlen Camper am wenigsten - nur 13,05 Euro kostet dort eine Nacht im Mittel. Auch Nordmazedonien (14,20 Euro) und die Türkei (14,59 Euro) verlangen weniger als 15 Euro für eine Übernachtung.

Vier österreichische Campingplätze sind unter den Top zehn europaweit. "Camping Grubhofer" in St. Martin bei Lofer (Salzburg) liegt sogar auf Platz zwei. Der beste oberösterreichische Campingplatz ist "Camp MondSeeLand" in Tiefgraben bei Mondsee. Europaweit belegt er Platz fünf, in Österreich Platz drei und folgt damit direkt auf "Camping Sonnenland" in Lutzmannsburg (Burgenland).

