Bregenzerwald - Wo Holz kein Käse ist

Weit, weit weg", den Hadern von Hubert von Goisern, gab der musikbeladene Stick zufällig wieder, als wir von Autobahn zu Autobahn gen Westen rollten, nach Vorarlberg, in den Bregenzerwald, in einen Flecken, der für einen Oberösterreicher so weit, weit weg anmutet. Hier auf dem Holzweg zu sein, bedeutet, sich bewusst in eine Kulturlandschaft zu verirren, in der Holz ins Auge sticht.