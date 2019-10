Bibione neu entdecken

Eine meiner schönsten Kindheitserinnerungen ist mit unseren Urlauben in Bibione verbunden. Mit dem neuen Auto meines Vaters Mitte der Achtziger waren wir nicht mehr zu bremsen. Der erste Sand zwischen den Zehen, das Gefühl ist gespeichert. Weil’s so schön war, gab es viele Wiederholungen. Jahr für Jahr navigierten uns Albano und Romina Power mit "Sempre Sempre" (die Autorin war noch nicht wahlberechtigt) an den Badeort der nördlichen Adria. Erkundungstouren in der Region waren inkludiert, außer Sandburgen am Hausmeisterstrand haben meine Brüder und mich andere Bauwerke eher so mittel interessiert. Man möge uns verzeihen, mittlerweile wissen wir: Bibione ist mehr als Meer und Sand. Aktuell setzen die Touristiker auf den Radtourismus, um die Saison zu verlängern. (M)eine neue Sicht auf Bibione, abseits des Strandtrubels.

Mit der Radfähre nach Lignano

Sattelfest führt Geschäftsführer Manfred Traunmüller von Donau-Touristik mit seinen Rad-Routenempfehlungen durch die Lagunenlandschaft. Ausgangspunkt ist das neue Eco-Village-Ressort "Lino delle Fate", das Ende Mai dieses Jahres eröffnet hat. Dort stehen Leihräder des Linzer Unternehmers für seine Kundschaft parat. Die beschriebenen Sternradtouren führen etwa nach Lignano. Den Strand entlang, vorbei am alten Leuchtturm nahe der Mündung des Tagliamento in die Adria, hin zur Anlegestelle der Radfähre.

Per Radfähre über den Tagliamento Bild: mahu

Sie bringt seit einem Jahr Urlauber von Bibione über den Wildfluss nach Lignano und fährt alle paar Minuten. Kostenpunkt: ein Euro. Wer sich intensiver in Bewegung setzen will, radelt am Tagliamento-Radweg bis Latisana. Die Route von Bibione nach Brussa in das Naturschutzgebiet eignet sich ebenso wunderbar für einen Ausflug mit dem Rad. Schweißfrei ist das Ziel auf dem Seeweg per Boot ab Bibione Pineda erreichbar. Von dort aus führt die Lagune bis in diese Naturoase nahe Caorle, vorbei an Kanälen und kleinen Inseln, mit zum Teil noch typischen Fischerhütten namens "Casoni". Fischer Maurizio besitzt eine der acht authentischen Hütten in dieser Lagune, eingedeckt mit Schilfdach, das Rauch hinaus und Regen nicht hinein lässt. Er gilt als Geheimtipp, sollte sich die Möglichkeit ergeben: anlegen und besuchen. Seine kleine Privatinsel ist nur mit dem Schiff erreichbar. Er wohnt in Carole, kommt aber jeden Morgen um fünf Uhr hierher, um in der Lagune zu fischen. Wieder an Bord wird Kurs auf das rund 150 Jahre alte Weingut St. Anna in dem kleinen Dorf Ca’ Corniani genommen.

Gamberetti und Latterini von Maurizio Bild: mahu

Aktive Urlauber, längere Saison

Das Gut gehört dem italienischen Versicherungskonzern Generali. Ursprünglich war es ein landwirtschaftlicher Betrieb, die Arbeiter von weit her brachten Weinreben mit.

Nur in der Sonne zu liegen, ist den Leuten laut italienischen Touristikern allmählich zu fad. Für die Nachbarsregionen Venetien und Friaul ergeben sich dadurch neue Märkte, die zusammen erobert werden wollen. Der Obere-Adria-Tourist von heute wolle das ganze Paket: Sport, Kultur und Genuss.

Eco-Village-Resort: Bungalows aus Kärntner Holz Bild: mahu

Nach jahrelanger Abstinenz, weil rausgewachsen aus dem Familienurlaub, feierten Albano und Romina Power und ich ungefähr zeitgleich ein Comeback: Das Italo-Pop-Duo auf der Bühne, ich mit eigenem Nachwuchs in Bibione. Beim nächsten Wiedersehen gewiss mit Rad. Sempre, sempre tu, Bibione!

Ab Bibione mit dem Rad Die Sternradttour „Lagunen des Veneto“ ab Bibione ist buchbar bei Donau-Touristik. Übernachtet wird Im 4-Stern-Biohotel „Lino Delle Fate“ im Doppelzimmer ab 466 Euro, inklusive sieben Übernachtungen mit Frühstücksbuffet und Leihrädern, 102 Euro Zuschlag Halbpension. Auch für Hundebesitzer geeignet. Weitere Infos: Tel. 0732/2080, www.donaureisen.at.