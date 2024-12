Beim ältesten Jesuskind der Welt

Der Star des Mindelheimer Krippenmuseums ist keine neun Zentimeter groß. Das kleine Menschlein nuckelt gierig an einem Finger, greift mit der Hand nach dem winzigen Fuß und ist auch sonst ein pausbäckiger Wonneproppen. Was die Holzfigur so wertvoll macht, ist ihr Alter. Denn mittels C14-Methode wurde zweifelsfrei belegt, dass das Werk von unbekannter Hand aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts stammt – womit der Mindelheimer Schatz das älteste bekannte Jesuskind der Welt ist.