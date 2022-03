Herzlicher hätten wir bei unserer Ankunft am Bahnhof Langen am Arlberg nicht empfangen werden können: Sonne, blauer Himmel – und meterhoher Schnee so weit das Auge reicht. "So ist es schon lange", sagt Jurej mit einem Grinsen. Eigentlich ist der gebürtige Slowake aber gar nicht für die weiße Pracht, sondern für die Frei-Eisflächen vorm "Hotel Edelweiss" in Zürs zuständig. Heute aber chauffiert er uns genau dorthin.