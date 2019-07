Bangkok für Beginner

Ein Besuch in Bangkok steht wohl bei vielen ganz oben auf der Bucket-List, also jener Auflistung von Dingen, die man irgendwann im Leben einmal machen möchte. Kein Wunder, denn in der 10-Millionen-Einwohner-Metropole pulsiert das Leben. Die Luft ist heiß, das Klima tropisch, an der einen Ecke duftet es nach Räucherstäbchen, an der nächsten nach gebratenen Hühnerspießen und exotischen Gewürzen. Neben bunten Marktständen ragen verspiegelte Wolkenkratzer in die Höhe und auf den oft mehrspurigen Straßen spielt sich das tägliche Verkehrschaos ab. Man kann (fast) alles kaufen und noch viel mehr erleben. Hier einige Vorschläge:

Strampeln

Lebensgefährlich ist vermutlich das Wort, das vielen beim Gedanken an eine Fahrradtour durch die asiatische Großstadt in den Sinn kommt. Doch "lässig" trifft es tausendmal besser, denn der Ausflug ist absolut empfehlenswert. Man fährt begleitet von zwei Guides auf Mountainbikes durch kleine Gassen und Märkte, passiert ein paar Sehenswürdigkeiten und radelt auch am Fluss entlang. Es gibt mehrere Anbieter, die verschiedene Routen und Schwerpunkte – etwa kombiniert mit Kulinarik oder auch eine Abendrundfahrt – im Angebot haben. Zwei davon sind Grasshopper (www.grasshopperadventures.com) oder Co van Kessel (www.covankessel.com).

Herrliches Streetfood Bild: colourbox

Staunen

Viele Luxushotels öffnen abends ihre Skybars für Gäste. Die Drinks sind nicht billig, aber die Aussicht ist jeden Cent wert, denn der Blick auf die Lichter der Stadt gehört mit Sicherheit zu den magischsten Momenten bei einem Besuch in Bangkok. OÖN-Tipp: die Dachterrasse im 63. Stock des Lebua State Hotels. Sie zählt zu den am höchsten gelegenen Rooftop-Bars der Welt und ist vielen aus der Hollywood-Komödie "Hangover 2" bekannt.

Schlemmen

Die Thai-Küche ist berühmt für ihre köstlichen Speisen und aromatischen Gewürze. Garküchen gibt’s an jeder Straßenecke – und in der Maha Chai Road sogar eine mit Michelin-Stern. Das schmucklose Lokal der 72-jährigen Jay Fai (die selbst mit Skibrille und rotem Lippenstift am Herd steht) ist längst eine Institution. Ihre Spezialität: ein sensationelles Krabbenomelette, für das sich das mitunter lange Warten lohnt. Eine Empfehlung von Reiseleiter Naan für alle, die sich nicht stundenlang anstellen wollen: "Die Straßenküchen in Chinatown sind auch sehr gut. Am schönsten ist es am Abend, wenn die Lichter leuchten."

Sightseeing

Vom großen Königspalast über Wat Arun, den berühmten Tempel am Flussufer, bis zur quirligen Khaosan Road: Die Liste der Sehenswürdigkeiten in Bangkok ist lang. Wer nur wenig Zeit (oder Lust) hat, dem sei zumindest der Besuch des liegenden Buddhas empfohlen. Die goldene Statue ist 50 Meter lang, Besucher können dort 20 Baht (umgerechnet rund 60 Cent) wechseln und die Münzen anschließend in die Gebetsschalen werfen – und sich dabei etwas wünschen.

Shopping

Thailands Hauptstadt gilt als Einkaufsparadies. Die Palette reicht von Luxusstücken bis zu Billig-T-Shirts. Etwas ganz Besonderes aber sind die Entwürfe lokaler Designer, die eine unglaubliche Vielfalt bieten. Ob verspielte Kleider mit Rüschen und Glitzer oder moderne Klassiker mit raffinierten Schnitten: Die Kreativität der asiatischen Modemacher ist groß. Allein dafür sei ein Besuch eines der vielen gigantischen Shopping-Center in der Stadt empfohlen. Eines der größten ist das Siam-Center, das aus mehreren Teilen besteht und in dem von H&M, über Lacoste bis Louis Vuitton so ziemlich jede bekannte Marke vertreten ist. Und natürlich gibt es dort auch viele thailändische Labels zu kaufen.

Fröhlich unterwegs: Reiseleiter Naan Bild: had

Schlendern

Bangkoks Märkte sind mehr als sehenswert. Einer der schönsten ist vermutlich Pak Khlong Talat – der größte Blumenmarkt der Stadt. Die Halle ist schmucklos, aber die herrlichen Blüten von Rosen, Jasmin und Orchideen sind eine Pracht.

Besuch auf dem Blumenmarkt Bild: colourbox

Coole Mode made in Thailand Bild: colourbox

Auch der schwimmende Markt Damnoen Saduak ist ein Erlebnis. Allerdings muss man die Anreise (und Touristenmassen) in Kauf nehmen: Der Ort liegt 80 Kilometer südwestlich von Bangkok. Wer will, kann die Kanäle auch zuvor selbst mit einem Longtailboot erkunden. Ganz in der Nähe befindet sich der Maeklong Railway Market, der Besuchern unvergesslich bleiben wird.

Eigen- und Besonderheiten Klima: In Thailand gibt es, so sagt man, zwei Saisonen: heiß und sehr heiß. Von Mai bis Oktober regnet es häufig, als beste Reisezeit gilt November bis April. Küche: Die Thaiküche ist berühmt für ihre leichten, leicht scharfen Speisen. Phat Thai (gebratene Nudeln mit Ei, Meeresfrüchten, Fisch oder Fleisch) ist eines der Nationalgerichte Thailands. Gegessen wird mit Gabel und Löffel, ohne Messer. Bloß nicht! Die Thailänder lieben ihren König und verehren ihn wie einen Gott. Deshalb auf keinen Fall ein böses Wort über Rama X verlieren. Allein auf eine Münze mit dem Konterfei des Monarchen zu treten, gilt bereits als Majestätsbeleidigung! Eine Insel für jeden Geschmack Die rund 3200 Kilometer lange Küste Thailands ist gespickt mit herrlichen Inseln und Stränden – da ist für jeden Urlaubstyp das richtige Plätzchen dabei. Partylöwen zieht es an die belebten Strände der bekannten Touristenzentren wie Phuket und Koh Samui, Familien mit Kleinkindern fühlen sich an den lang gezogenen Stränden wohl, die flach ins türkisblaue Wasser übergehen wie etwa in Krabi. Herrliche Strände für Ruhesuchende und Individualisten wiederum sind Sunrise Beach auf Koh Lipe, Buffalo und Long Beach auf der idyllischen Insel Koh Phayam. Romantiker und verliebte Paare werden Ao Kao Beach auf Koh Mak und Paradise Beach auf Koh Kradan lieben. Hotel- und Ausflugstipps Designhotel Siam@Siam: DZ/Deluxe mit Frühstück pro Person ab 47 Euro Ausflug: Schwimmende Märkte und mehr: Preis pro Person ab 54 Euro oder „Dining at Lebua“: Drei-Gänge-Menü pro Person um 158 Euro Preisbeispiel Pauschalreise Thailand „Bangkok & Krabi“: Siam@Siam Design Hotel in Bangkok, 2 Nächte und anschließend Centara Grand Beach Resort in Pai Pong Bay, 7 Nächte im DZ/Deluxe mit Frühstück. Preis pro Person inkl. Flug mit Thai Airways ab/bis Wien ab 1535 Euro Beratung und Buchung in jedem Reisebüro mit den „Meiers Weltreisen“- und „Dertour“-Programmen oder unter www.dertour.at; Informationen zum Land unter www.tourismusthailand.at oder per E-Mail: Thailand.austria@aviareps.com, Fluginfos: www.thaiairways.at „Bei uns in Thailand ist echt alles möglich“ „Zurück, zurück, zurück! Und Bauch einziehen, schreit Patootip mit voller Kraft und hat damit schon wohl hunderten Menschen das Leben gerettet – oder zumindest vor Verletzungen bewahrt. Die junge Thailänderin verkauft T-Shirts und Tücher und allerlei Tand am Maeklong Railway Market, wo drei Mal am Tag mitten durch die Stände ein Zug fährt. Für die 30-Jährige und ihre Kollegen ist es Routine, kurz vor neun, kurz vor elf und ein paar Minuten vor 15 Uhr Kisten und Kleiderstangen wegzuräumen und die Waren (und die Touristen, die sich das Spektakel nicht entgehen lassen wollen) in Sicherheit zu bringen. „Das sind wir gewohnt“, sagt sie und lacht: „Die Leute müssen hinter die rote Linie, sonst wird’s gefährlich.“ Und tatsächlich ist der Zug, der nun langsam durch die Menschenmenge gleitet, nur Zentimeter von der eigenen Nasenspitze entfernt. Er fährt zur Station, macht kurz Halt und kommt retour. Wieder drücken sich alle zur Seite und staunen. Doch kaum ist der letzte Waggon vorüber, geht es geschäftig weiter. Die Tische werden wieder ausgefahren, die T-Shirt-Haken neu montiert, die Sessel vor den Cafés hinausgestellt. Am Maeklong Railway Market geht’s um Millimeter. Bild: colourbox Als ob nichts geschehen wäre … Dort, wo gerade noch der Zug zu sehen war, stapeln sich nur Sekunden später wieder meterhoch Gemüse und Obst, Fisch und Gewürze, Pilze und Kräuter. Es wird gefeilscht und gehandelt, gedrängelt und gerufen – als ob nichts geschehen wäre. „Den Zug gibt es schon seit den 50er-Jahren“, erzählt Naan, unser Reiseleiter. „Man wollte damals eine Verbindung nach Bangkok, um die Lebensmittel aus der Gegend in die Stadt zu transportieren, aber die Leute haben sich geweigert, ihre Stände zu verlassen. Und so wurden die Schienen einfach mitten durch gebaut“, erzählt er: „Bei uns in Thailand ist eben alles möglich.“