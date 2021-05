Das Zentrum von Österreich, es liegt am A… der Welt. Das weiß man spätestens, wenn man sich nach Palfau in die Steiermark aufgemacht hat. Raftern ist die Ortschaft, die knapp 400 Einwohner zählt, bestens bekannt, weil sie sich wie ein Strudelteig entlang der Salza zieht, deren Wildwasser in Europa seinesgleichen sucht. Auch einen Campingplatz gibt es. Zum Zelten ist es zu kalt, und dennoch kann man nicht unweit des Flusses seine Zelte aufschlagen – bildlich gesprochen.