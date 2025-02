Auf Genusstour in Mittelkärnten

Für manche liegt diese Gegend im toten Winkel. Es ist Kärnten, aber nicht so chic wie (ehemals) der Wörthersee. Es ist Landschaft pur, aber nicht so "familienwuselig" wie am Millstätter und Klopeiner See. Mittelkärnten ist die ziemlich authentische und damit "echte" Region zwischen Flattnitz, Saualpe, Friesach und dem Magdalensberg.