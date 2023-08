 Am Wegesrand

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

In neuem Licht erstrahlt neuerdings die Gasselhöhle. Eine zeitgemäße LED-Anlage bringt die 1918 entdeckte Höhle noch besser zur Geltung. Besichtigt werden kann nur der vordere Teil der sechs Kilometer langen Höhle und nur im Rahmen von Führungen, die vom Verein für Höhlenkunde durchgeführt werden und je nach Bedarf an Samstagen, Sonn- und Feiertagen erfolgen (9 bis 16 Uhr, von 1. Mai bis 17. September). Eintritt: Erwachsene 10 Euro, Kinder 5 Euro. In der Höhle hat es ganzjährig etwa sechs Grad, warme Kleidung wird empfohlen (gasselhoehle.at).Unterhalb der Gasselhöhle befindet sich die Gasselhütte, geführt von Barbara Oberschmid und Helmut Steinkogler. Die Speisekarte ist klein, aber fein, der Empfang herzlich. Die Hütte ist von Mittwoch bis Sonntag geöffnet.