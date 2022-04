 Am Wegesrand

Am Almsee findet man am Ende der Wege mit dem Seehaus eine gute Einkehrstation mit Gastgarten. Geöffnet von 1. Mai bis 1. November. Mo und Di Ruhetag (gasthof-seehaus.at). Immer wieder gerne kehren wir bei den Almwirtinnen in Grünau ein. Gemütlich und innovativ präsentiert sich das Lokal mit einem kleinen Gastgarten direkt an der Alm, das vom Parkplatz am Bahnhof Grünau über einen Steg erreichbar ist. Di und Mi ab 16 Uhr, Do bis Sa ab 10 Uhr geöffnet (almwirtinnen.at). Durchgehend warme Küche von Mi bis So hat das Wirtshaus d‘Einkehr in Schaiten kurz vor Grünau mit klassischer österreichischer Küche und einem schönen Gastgarten (deinkehr.at).44 Wandertouren zum Abkühlen verspricht dieser neu erschienene Führer. Von Vorarlberg bis ins Salzkammergut werden hier die schönsten Alpenseen mit jeweils einer lohnenden Wanderung rund um oder im Bereich der Seen vorgestellt. Einladende Bilder und Zusatzinfos animieren, zu neuen Entdeckungen aufzubrechen."Endlich Erfrischung – Alpenseen Österreich; 44 Wandertouren zum Abkühlen", Kompass Verlag, 19,95 Euro