Alte und neue Spuren von Österreich

Luxus war einst an der "österreichischen Riviera", wie die heute kroatische Kvarner-Region noch 1909 in der "Alpenzeitung" großformatig beworben wurde, selbstverständlich. Vom Kaiserhof abwärts residierten vorwiegend im Winter Adel und Großbürgertum aus allen Kronländern und aus dem übrigen Europa im früheren Fischerdorf mit Abtei (Abbazia, Opatija), die der späteren Stadt den Namen gab.

Man lebte in Grandhotels oder ebenfalls vorwiegend von Wiener Architekten geplanten Villen mit eigenem herrschaftlichem Haushalt. Restaurants und Cafés im gerade aktuellen Stil der Reichshauptstadt Wien erzeugten die gewohnte exklusive Atmosphäre.

Die mit Meersalz-Aerosolen angereicherte Luft heilte die Lungen beim Flanieren am heute wieder Kaiser-Franz-Joseph-Promenade genannten meernahen Lungomare. Kuranwendungen taten ein Übriges. Schon Maria Anna, die Gattin von Kaiser Franz Josephs Vorgänger Ferdinand, liebte ab 1860 die Aufenthalte hier, später kamen Thronfolger Rudolf und Gattin Stephanie in den bald durch kaiserliches Dekret zum "heilklimatischen Curort" erklärten Tummelplatz von Europas damaliger gesellschaftlicher Elite.

Kaiser Franz Joseph traf hier Kaiser Wilhelm, andere königliche Hoheiten folgten. Motor des Ganzen war die österreichische Südbahngesellschaft, deren Züge die noblen Gäste nahe Abbazia absetzen konnten und die in den Aufschwungjahren der größte Investor war. Es entstanden ab den 1880er-Jahren Grandhotels, noble Villen, Kurhäuser und später in den Buchten Badeanstalten.

Adriabaden einst: dezent verhüllt Bild: ach

Spätestens 1918 war der noble Zauber vorbei, die Opatija-Riviera wurde Italien zugeschlagen und litt am Verschwinden vieler zahlungskräftiger Besucher. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der einstige Weltkurort Teil des kommunistischen Jugoslawien, das zwar das alte Flair verblassen ließ, aber wie die gesamte Region Millionen Europäern erste leistbare Urlaube am Meer ermöglichte.

Renaissance im neuen Kroatien

Nach dem von Krieg begleiteten Zerfall Jugoslawiens hat die kroatische Stadt wie die gesamte Kvarner-Region an die alte Erfolgsgeschichte angeknüpft, mit dem Unterschied, dass für die verschiedensten Urlaubsansprüche Angebot da ist. Ein Österreicher hat ab Mitte der 1990er-Jahre das Investitionsrisiko im postkommunistischen Land trotz schwieriger Rechtsverhältnisse auf sich genommen: Wilfried Holleis, Chef der Holleis-Hotelgruppe aus Zell am See, baute die in der k. u. k. Zeit errichtete, ganz nahe am Meer liegende einstige Villa Meyne zum Adria-Relax-Resort Miramar aus.

Altösterreich und Adria-Flair

Der Name erinnert wie der Stil der Villa an das Schloss Miramare in Triest, das Maximilian, der Bruder von Kaiser Franz Joseph, vor seinem tödlich endenden Abenteuer als Kaiser von Mexiko erbauen ließ. Das 4-Sterne-Hotel mit tollem Blick auf das intensiv blaue Meer verbindet Österreich-Nostalgie mit Adria-Flair, Sachertorte und Kaiserschmarren mit kroatischer Adria-Küche. Viele der herrlichen Gründerzeitvillen sind renoviert, ebenso die alten Hotels, es entstand aber auch der eine oder andere Betonklotz.

Ganz anders präsentiert sich ein Projekt an einem außergewöhnlichen Platz: Das Hotel Navis, das an die Klippen einer Bucht gebaut wurde. Wie ein futuristisches Schwalbennest wirkt das Haus mit seinen fünf übereinandergestapelten Etagen, jedes Zimmer hat ein Panoramafenster, die Kingsize-Betten sind so gestellt, dass der erste Blick beim Aufwachen auf das Meer fällt.

Wie viele Hotels im Kvarner setzt auch die Besitzerfamilie Kapetanovic auf das, was man Neudeutsch "Fine Dining" nennt. Das Restaurant ist inzwischen im kroatischen Gault Millau mit zwei Hauben bewertet.

Fine Dining im Klippenhotel

Die Gourmetküche kann in der Kvarner-Region, was Qualitätsware bei Olivenöl, Gemüse, Fisch oder Fleisch (Lamm) betrifft, aus dem Vollen schöpfen. Die Scampi, von denen die Menschen dort sagen, dass sie die besten der Welt seien, gehören fix zum Programm, ob als Carpaccio, Tatar oder in den Cappelletti genannten Hütchen-Ravioli. Auch auf der Karte: Calamari mit sautiertem Spinat und Creme von "Krumpir". Letzteres kommt vom altösterreichischen Wort für Erdapfel, Grundbirn(e).

Die Insel Cres ist die am meisten naturbelassene der Kvarner-Inseln. Ihren ersten touristischen Schub hat sie Kronprinz Rudolf zu verdanken, der von den Jagdmöglichkeiten dort begeistert war und das damals Cherso genannte Cres auch in der von ihm mitverfassten Enzyklopädie über die Monarchie beschrieb.

Die anschließende Insel Losinj, damals meist Lussin(o) genannt, erlebte neuen Aufschwung als Klimakurort, nachdem Erzherzog Karl Stephan auf Veli Losinj ein Kapitänshaus gekauft hatte und österreichische Ärzte die Heilkraft der Meeresluft und der unberührten Natur gepriesen hatten.

Losinj: Innviertler brachte Stern

Heute ist Mali Losinj der wichtigere Ort. Camper, Familienurlauber und Bootskapitäne zieht das milde subtropische, gesunde Klima an. Die idyllische Cikat-Bucht, an der sich die Prominenz der alten Zeit Villen hinbauen ließ, ist auch heute ein Platz für höchste Ansprüche. Zuletzt gab es freilich Kritik am Einfluss russischer Investoren.

Vom Österreicher Alfred Keller 1912 geplant: das heutige Boutiquehotel Alhambra Bild: Hotel Alhambra Losinj

Gleich drei 5-Sterne-Hotels – mit dem elegant neugestalteten "Bellevue" als größtem Haus – geben Quartier mit höchstem Komfort. In einem davon, dem Boutiquehotel Alhambra, ist ein junger Innviertler Küchenchef. Michael Gollenz hat für das nach dem österreichischen Architekten der einstigen Villa Alhambra, Alfred Keller, benannten Restaurant nach nur vier Monaten den ersten kroatischen Michelin-Stern für Losinj erkocht.

Mit 26 Jahren schon so weit zu kommen, hat den aus Hochburg-Ach im Bezirk Braunau stammenden Sohn eines Kochs selbst überrascht. Obwohl: Den Ehrgeiz, einmal "zu den Besseren" in der Branche zu gehören, hat der in Salzburg ausgebildete und in Zürich zum Spitzenkoch gereifte Gollenz schon früh gehabt. In der Schweiz hat er französische Kochtechnik mit internationalem, oft asiatischem Einfluss auf hohem Niveau gelernt. Und das kann er – beliefert von Fischern, Schafhaltern und Olivenbauern – hier zelebrieren.