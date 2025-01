Afghanistans Schattenwelten

Fruchtbare Reisfelder in der Gebirgsprovinz Nuristan. Sechs verschiedene Sprachen des Indoiranischen werden hier gesprochen.

Das mit den Menschen gelang mir nur mit einem Teil der Gesellschaft: Männern. Die weibliche Hälfte blieb mir verborgen. Frauen trifft man in seltenen Fällen am Bazar. Gelegentlich im Kofferraum fahrender Autos. Und manchmal am Land bei der Feldarbeit. Verdeckt mit Burka und einem Blick durchs Gitter vor den Augen drehen sie sich verängstigt um, sobald ihnen ein Mann entgegenkommt – als ob man sie von vorne erkennen könnte.