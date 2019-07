Ab durch die Idylle

"Sooo kalt ist es." Der Radfahrer in Badehose, der eben erst der Donau entstiegen ist, lässt einen, vielleicht zwei Zentimeter Abstand zwischen Daumen und Zeigefinger. Genossen hat der Bayer das erfrischende Bad im Strom aber sichtlich. Wie viele andere Regensburger auch, die sich mit Badetuch am Fluss niedergelassen haben.

Der Radweg hinaus aus der Regensburger Altstadt führt stromaufwärts vorbei an einigen Badeplätzen, an denen sich Einheimische tummeln. Das Wasser lockt und die Versuchung ist riesengroß, doch die Radltour mag erst eine halbe Stunde alt sein, da geziemt es sich noch nicht, einen ersten längeren Stopp einzulegen.

Felswände fallen steil ab

Viele Bäume, Sträucher und Wiesen ziehen vorbei, unterbrochen von steil abfallenden Felswänden. Hier musste die Donau ihre ganze Kraft aufbringen, um sich ein Bett zuzubereiten. Wer den wohl spektakulärsten Donaudurchbruch erleben möchte, kann nach 36 Kilometern das Fahrrad gegen ein Ausflugsschiff tauschen und von Kelheim aus zum Kloster Weltenburg schippern. Die Felswände fallen senkrecht in den Fluss ab, der hier noch ungezähmt fließt. Was für ein Anblick!

In Kelheim zweigt der Rhein-Main-Donau-Kanal von der Donau ab. Einst heftig umstritten, doch von der CSU-Legende Franz-Josef Strauß durchgedrückt, fristet die Verbindung zwischen den beiden Strömen heute ein eher ungestörtes Dasein – sofern nicht eine defekte Schleuse einen Schiffsstau verursacht. Des Radlers Glück ist, wenn exakt während der Tour besagte Schleuse wieder ihren Dienst aufnimmt und etwa 100 Schiffe fast gleichzeitig ihre Diesel starten – wie beim OÖN-Ausflug. Dann lohnt sich das Schifferlzählen wie entlang des Nord-Ostsee-Kanals.

Schiffsausflug auf dem Ludwigkanal: Ein Haflinger zieht die "Elfriede". Bild: heb

Kaum Steigungen

Nur unwesentliche Steigungen entlang der Wasserstraße fordern Muskelkraft, meist folgt die Radroute der Null-Linie. Keine Anstiege, keine Höhenmeter. Nur bei den Schleusen muss fester in die Pedale getreten werden – sofern der Radler nicht durch elektrischen Rückenwind unterstützt wird.

Ein Stopp in Riedenburg ist empfehlenswert, sei es, um zu Mittag zu essen oder sich einen Eisbecher zu gönnen. Der kleine Ort mit seiner Brauerei hat sich zu einem Anlaufpunkt für Radfahrer entwickelt. Diverse Wirtshäuser und Eisdielen siedelten sich prompt rund um den pittoresken Ortsplatz an.

Nicht nur Wasser begleitet den Radtouristen, auch sehr viel Grün. Asphaltbeläge wechseln sich mit Schotterstraßen ab. Was irgendwie logisch erscheint, führt die bestens ausgeschilderte Tour doch den Treppelwegen entlang. Auf jenen Wegen neben der Wasserstraße, auf denen die Pferde, die einst die Schiffe zogen, dahintrabten. Diese Begleitwege zu asphaltieren wäre ein Umweltfrevel. Mal mehr, mal weniger verdichtet, kosten die Schotterpisten mal weniger, mal mehr Kraft. Oder, andersherum: Radler lernen die kurzen Asphaltstücke richtig zu schätzen. Bei Berching zweigt der Rhein-Main-Donau-Kanal ab, weiter führt die Route entlang des Ludwig-Donau-Main-Kanals ("Ludwigkanal"). Zwischen 1836 und 1846 erbaut, galt die Wasserstraße als Vorläufer des Rhein-Main-Donau-Kanals. Bis 1950 wurde der Kanal, der die Nordsee mit dem Schwarzen Meer verband, genutzt. Erhalten geblieben ist der Ludwigkanal zwischen Beilngries und Nürnberg – inklusive voll funktionsfähiger Schleusen.

Zwischen acht und 15 Meter breit, zieht sich das Wasser teils Hunderte Meter schnurgerade dahin – und damit auch der Radweg. Langweilig wird das Radeln trotzdem nicht. Verschiedene Wasserpflanzen erzeugen ebenso Abwechslung im Wasser wie Fische – allen voran große Karpfen –, die an der Oberfläche schwimmen. Die beim Frühstück übrig gebliebene Semmel an die Fische zu verfüttern, bringt nichts. Das Gewässer bietet offenbar reichlich Futter, das Desinteresse an dem Gebäck könnte nicht größer sein.

Stopps an Schleuserhäuschen

In manche alte Schleuserhäuschen zogen Cafés ein, eine Rast lohnt allemal. Diverse Kunstwerke lokaler Künstler bringen ebenfalls Abwechslung in die Tour. Die unbestritten größte Attraktion sind aber die alten Wälder, durch die der Kanal führt. Die Aussicht verzaubert die Radler. Und zudem hält das Grün die Hitze ab.

Nach 170 Kilometern und dreieinhalb gemütlichen Radlertagen führt die Route hinein in die historische Altstadt von Nürnberg. Prächtige Häuser und Brücken, Märkte und Lokale mit heimischen Spezialitäten – einen besseren Tourabschluss kann sich kein Radfahrer wünschen.

Reise-Tipp

Von Linz aus dauert die Autofahrt nach Regensburg etwa 2,5 Stunden. In ein paar 100 Metern Entfernung zum Hauptbahnhof gibt’s kostenlose Dauerparkplätze. Für die Bahnfahrt von Nürnberg nach Regensburg das Bayern-Ticket lösen (23,50 Euro), das Bike ist im Preis inkludiert

Artikel von Carsten Hebestreit Redakteur Motor c.hebestreit@nachrichten.at