 Am Wegesrand

Es gibt zahlreiche Einkehrstationen auf den zwei vorgestellten Strecken. Dasist ein gern besuchtes Lokal mit Blick übers Land. Man serviert regionale hausgemachte Spezialitäten (Mo. u. Di. Ruhetag, pelmbergstueberl.at). Die Familie Hörschläger begrüßt ihre Gäste in derim Katzgraben mit authentischer Hausmannskost (Mo. u. Di. Ruhetag). In der mit 400 Weinen bestückten Vinothek nebenan kann von Di. bis Fr. nachmittags verkostet und gekauft werden (notmuehle.at, trinkenswert.at). Der nach etwa zwei Drittel der zweiten Runde liegendehat Fr., Sa. und So. geöffnet und punktet "bio-logisch" mit feiner Jausenkarte (roadlhof.at).Die 10 Routen:von Kirchschlag ausgehend, 122 Kilometer und 2600 Höhenmetervon Gallneukirchen ausgehend, 78 Kilometer und 2150 Höhenmetervon Linz nach Vyssi Brod, 58 Kilometer und 1400 Höhenmetervon Bad Leonfelden ausgehend, 71 Kilometer und 1300 Höhenmetervon Zwettl ausgehend, 60 Kilometer und 1300 Höhenmetervon Hellmonsödt ausgehend, 60 Kilometer und 1700 Höhenmetervon Altenberg ausgehend, 49 Kilometer und 1600 Höhenmetervon Gallneukirchen ausgehend, 30 Kilometer und 800 Höhenmetervon Schweinbach ausgehend, 22 Kilometer und 450 Höhenmeterist dann noch die Verbindung der Sterngartl- und Gusental-Runde mit 168 km und 3500 Hmmit allen Strecken, Einkehrstationen und Höhenprofilen unter: office@sterngartl-gusental.at