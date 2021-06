Es gibt einige Einkehrstationen in den Orten. In Rosenburg nahe dem Bahnhof lädt der Landgasthof Mann zur Einkehr. Hier kann man auch übernachten (hotelmann.at). In Gars ist die Kurkonditorei Ehrenberger mit Gastgarten ein Fixpunkt für alle, die Waldviertler Mohnzuzler gerne mögen ().Erstmals urkundlich erwähnt wurde das Schloss um 1175. Nach und nach und mit einigen Rückschlägen durch Brände wurde die Rosenburg zu dem jetzt bestehenden imposanten Renaissanceschloss ausgebaut. Seit 1681 ist es im Besitz der Familie Hoyos-Sprinzenstein. Es gibt ein Schlossmuseum mit zweifelhaft heldenhaften Geschichten aus vergangenen Großwildjagden, die berühmten Greifvogelvorführungen, einen Rosengarten und eine Schlosstaverne. Regelmäßige Veranstaltungen wie Theateraufführungen, historische Falknerei und kulinarische Events finden übers Jahr hier statt.