Es beginnt ganz idyllisch in Kamnik, einem malerischen Städtchen gerade einmal 90 Kilometer von Villach entfernt, das seine Blütezeit im Mittelalter erlebte. Seine Lage an der wichtigen Handelsstraße zwischen Ljubljana und Celje machte „Stein in Oberkrain“, wie Kamnik früher auf Deutsch hieß, einst zu einem der wichtigsten Handelsplätze im Herzogtum, war sogar größer als Laibach.