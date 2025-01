10 Tipps für Ihre Reise nach Malta

Es war einmal … So könnte man in eine Geschichte über die Mittelmeerinseln Malta und Gozo einsteigen. Denn die Inseln strotzen nur so vor Geschichte und den daran geknüpften Geschichten. Aber Malta und Gozo haben viel mehr zu bieten als die steinernen Zeugen der langen Geschichte – nämlich viel Kunst, Kulinarik und Schauplätze für Hollywood-Blockbuster wie "Gladiator" und Kultserien à la "Game of Thrones". Und wussten Sie, dass auf Malta auch die größte Playmobil-Fabrik steht?