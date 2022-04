Zum Welt-Haustiertag: Stellen Sie uns Ihren tierischen Liebling vor!

Der Tag der Haustiere findet jährlich am 11.April statt. Er wurde 2005 von der US-Amerikanerin Colleen Paige ins Leben gerufen. Damit möchte Paige auf die zahlreichen ausgesetzten Haustiere in Tierheimen aufmerksam machen. An dem Tag sollte man nicht nur seine eigenen Haustiere verwöhnen, sondern auch den Tierheimen eine Spende zukommen lassen.

Setzen Sie Ihren tierischen Freund in Szene

Anlässlich ihres Feiertages wollen wir heute die Haustiere der Oberösterreicher vor den Vorhang holen. Schicken Sie uns ein Bild ihres Haustiers oder ihrer Haustiere per E-Mail an online@nachrichten.at! Schreiben Sie uns neben dem Namen Ihres tierischen Lieblings auch, was Sie besonders gerne an ihm mögen. Die besten Fotos werden in einer Galerie auf nachrichten.at veröffentlicht.

Für besonders gelungene Aufnahmen haben wir hier noch ein paar Tipps für Sie: