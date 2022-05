Die Zecken sind wieder unterwegs und können gefährliche Krankheiten wie Borreliose, Babesiose, Ehrlichiose und die Viruserkrankung FSME übertragen. Der Tierschutzverein Vier Pfoten gibt Tipps, wie Sie Ihr Haustier und damit auch sich selbst schützen können: Ohren und Lendenbereich genau absuchen: Zecken halten sich vorrangig in Wäldern, in hohem Gras oder im Gebüsch auf. Sobald ein potenzieller Wirt, wie etwa ein Hund oder eine Katze, vorbeigeht, lassen sie sich fallen. An den Fellhaaren finden