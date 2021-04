Zeckenalarm! Hunde unbedingt schützen

"Ich erwarte für 2021 ein überdurchschnittliches Zeckenjahr", sagt Franz Rubel vom Wiener Institut für Öffentliches Veterinärwesen und Epidemiologie an der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Keine gute Nachricht, denn die kleinen Spinnentiere können auf Menschen und Tiere gefährliche Krankheiten übertragen. "Die Blutsauger sind bei Haustieren an allen Körperstellen zu finden, sogar im Ohr oder am Lidrand", sagt die Linzer Tierärztin Susanne Hubmer.