Wie Sie ohne Worte zum perfekten "Leitwolf" für Ihren Hund werden

Läuft es in der Beziehung zu Ihrem Hund nicht ganz so rund, wie Sie es sich wünschen? Hapert es bei der Leinenführigkeit oder am Gehorsam, wenn der Hund frei läuft? Haben Sie den Eindruck, Ihr Hund macht, was er will und respektiert Sie nicht? Passiert es Ihnen öfter, dass Sie laut werden, um sich bei Ihrem tierischen Gefährten Gehör zu verschaffen?