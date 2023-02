Wenn der Hund mit ins Büro darf: Die wichtigsten Regeln

Könnte man Hunde fragen, ob sie Herrchen oder Frauchen in die Arbeit begleiten möchten, wäre die Antwort garantiert ein begeistertes "Ja". Denn die Rudeltiere wollen stets an der Seite ihrer vertrauten Menschen sein. Ein Bürohund hat aber auch Vorteile für das Betriebsklima. Eine Studie der Virginia Commonwealth University bestätigt, was Bürohund-Fans längst wissen.