"Wir Hundebesitzer sind in der Coronakrise besser dran." Diese Aussage hörte ich in den vergangenen Wochen des Lockdowns immer wieder bei den Gassirunden mit meiner Coton-Hündin Flora. Wer sein Leben mit einem wedelnden Gefährten teilt, für den ist Einsamkeit kein Thema. Man hat stets jemanden zum Streicheln und Kuscheln, außerdem muss man mit seinem Hund regelmäßig in die Natur hinaus.