Vorbei mit Finja: Tiere im Zoo Schönbrunn künftig ohne Namen

Das Eisbärenmädchen Finja war lange der „Star“ in Schönbrunn. Im Mai dieses Jahres wurde sie in den Tierpark Nürnberg übersiedelt.

Als im November 2019 ein Eisbärenmädchen im Tiergarten Schönbrunn geboren wurde, rief der Zoo österreichweit zur Namenssuche auf. Rund 21.000 Vorschläge wurden gemacht, am Ende hat sich "Finja" durchgesetzt. Nun geht der Wiener Tierpark neue Wege und will Namen – zumindest in der Öffentlichkeit – abschaffen. In Zukunft soll die gesamte Aufmerksamkeit auf dem Artenschutz liegen, heißt es auf Anfrage der OÖN. "Wir erleben derzeit das größte Artensterben der Menschheitsgeschichte", so