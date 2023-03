Vogelorchester: Wer uns wann etwas pfeift

Unterschiedliche Vögel singen zu unterschiedlichen Uhrzeiten - dabei orientieren sie sich am Sonnenaufgang.

Erheben Vögel ihre Stimme, geht es darum, einer Partnerin zu gefallen oder das Revier abzugrenzen. Der Gesang richtet sich nach dem Sonnenaufgang, was auch bedeutet, dass er früher beginnt, je kürzer die Nacht dauert. Der Erste, der uns etwas pfeift, ist der Gartenrotschwanz. Er stimmt sein Lied schon 80 Minuten vor dem Zeitpunkt an, da sich die Sonne zeigt. Zuletzt lässt der Buchfink von sich hören, wie an der nebenstehenden Vogeluhr des Naturschutzbundes Deutschland abzulesen ist