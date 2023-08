Tierischer Notfall: Was Hundebesitzer unbedingt wissen sollten

Wer auf mögliche Ernstfälle vorbereitet ist, kann seinem Tier in Notsituationen rascher und effektiver helfen.

Magendrehung, schwere Biss- oder Sturzverletzungen, Hitzschlag – auch Tiere können in lebensbedrohliche Situationen kommen, in denen sofort gehandelt werden muss. Doch was können Halter und Halterinnen tun, wenn der Schützling zum medizinischen Notfall wird? "Vor allem sollten sie stets für den Ernstfall gewappnet sein", sagt die Wiener Tierschutzombudsfrau Eva Persy.