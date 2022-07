Hundespielzeug, Hundefutter, Napf und Kuscheldecke – wenn man den tierischen Freund mit in den Urlaub nimmt, muss man auch für ihn einige Gepäckstücke einplanen. Was manche jedoch vergessen: Auch der Hund kann auf Reisen gesundheitliche Probleme bekommen. In diesem Fall kann es sich als praktisch erweisen, wenn man zu Hause beim Packen der Reiseapotheke auch an seinen Hund gedacht hat. Denn meist ist es mühsam, im Urlaubsland nach einem Tierarzt zu suchen.