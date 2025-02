"Mit der Zucht von Islandpferden habe ich mir meinen Lebenstraum erfüllt"

„Meine große Leidenschaft gehört den Islandpferden“, gesteht Gaby Pilger. Die 56-Jährige betreibt in St. Georgen am Walde ein Gestüt, auf dem sie diese kleinen, robusten Warmblüter züchtet. Derzeit leben hier 105 Pferde verschiedener Rassen.



Auf Pilgers 30 Hektar großem Areal können sie ihr gesamtes Dasein im Freien genießen. „Außerdem ist es für diese sozialen Tiere das Schönste, immer in Gesellschaft ihrer Herde zu sein“, sagt die Pferdeliebhaberin. „Ich freue mich deshalb sehr, dass ich ihnen dieses natürliche Leben bieten kann.“

Video: Zu Besuch bei Gaby Pilger und ihren Islandpferden

Vor knapp 30 Jahren hat Pilger den Entschluss gefasst, Pferdezüchterin zu werden. „Nach meinem Studium habe ich zuerst als Wirtschaftsprüferin in Graz gearbeitet, aber ich habe bald gemerkt, dass mich dieser Job nicht auf Dauer glücklich machen würde.“ Also beschloss sie, ihr Leben völlig umzukrempeln und sich ihren Traum zu erfüllen.

Dabei verschlug es die gebürtige Grazerin ins Mühlviertel. „Ich habe lange gesucht, bis ich ein geeignetes Areal gefunden habe – und das war eben hier in St. Georgen am Walde“, erzählt Pilger. Zuerst sei es nicht ganz einfach gewesen, sich als Städterin an das Landleben und den Mühlviertler Dialekt zu gewöhnen. „Aber mittlerweile kann ich mir keinen besseren Ort für mich und meine Tiere vorstellen.“



Ihre Islandpferde nützt Gaby Pilger nicht nur zum Züchten, sondern auch für ihren Reitcampus. Bevor die Tiere jedoch zum Reiten eingesetzt werden können, verbringen sie ihre „Kindheit“ bis zum dritten Lebensjahr auf der Weide mit erwachsenen Tieren, von denen sie ganz natürlich die Rangordnung lernen. „Erst dann beginne ich mit der Ausbildung zum Reitpferd“, erzählt Pilger. Mit etwa sieben Jahren seien die Tiere dann bereit, für diese Arbeit eingesetzt zu werden.

