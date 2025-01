„Katzen lassen sich sehr wohl trainieren“

Als Sozialpädagogin hat Daniela Eglseder früher Eltern beraten, die Probleme mit dem Verhalten ihrer Kinder hatten, heute macht sie das Gleiche mit Katzenhaltern, denen ihre Haustiere Sorgen bereiten. Außerdem betreibt die Ohlsdorferin ein Katzenhotel mit zehn Zimmern und einem 100 Quadratmeter großen Gemeinschaftsraum für die Samtpfoten. Wie das kam, erzählt Eglseder im OÖN-Interview.

OÖN: Frau Eglseder, warum haben Sie sich dazu entschieden, hauptberuflich mit Katzen zu arbeiten?

Daniela Eglseder: Tiere haben mich immer auf meinem Weg begleitet, und ich habe schon bald ihren therapeutischen Einfluss auf uns Menschen erkannt. Als Katzenverhaltensberaterin und -trainerin kombiniere ich mein Wissen über Menschen mit meinem Wissen über Katzen und bemühe mich, beide einander näherzubringen.

Video: Zu Besuch bei Katzentherapeutin Daniela Eglseder

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

OÖN: Lassen sich Katzen überhaupt trainieren?

Daniela Eglseder: Ja. Das Katzentraining ist eine wunderbare Möglichkeit für die Tiere, neue Fertigkeiten und Fähigkeiten zu erlernen, zu festigen und zu etablieren. Fähigkeiten, die das Leben des Tieres erleichtern und somit auch das ihrer Menschen. Denn wenn eine Katze im Training zum Beispiel langfristig ihre Frustrationstoleranz erhöht und ihren Selbstwert stärkt, wird ihr der Umgang mit anderen Lebewesen, egal ob Mensch oder Katze, besser gelingen.

OÖN: Mit welchen Problemen wenden sich Katzenbesitzer am häufigsten an Sie?

Daniela Eglseder: Oft sind es Verhaltensweisen, die wir Menschen als störend und belastend empfinden. Die Unsauberkeit ist beispielsweise ein Grund, warum Menschen sich an mich wenden, ebenso wie Markierverhalten oder der Umstand, dass sich ihre Katzen untereinander nicht verstehen. Auch um aggressive Verhaltensweisen Menschen oder anderen Tieren gegenüber oder übermäßiges Miauen geht es häufig in meinen Beratungsgesprächen.

OÖN: Wie kann man den Tieren unerwünschte Verhaltensweisen abgewöhnen?

Daniela Eglseder: Wenn Katzen Auffälligkeiten zeigen, dann ist es mir immer ein großes Anliegen, die Menschen darüber aufzuklären, dass das Fehlverhalten nicht das Problem ist, sondern nur das Symptom. Es ist meine Aufgabe, die Ursache für dieses unerwünschte Verhalten zu erforschen und die Katze gezielt zu unterstützen, damit sie es dauerhaft einstellt. Ein Beispiel ist Unsauberkeit. Sie kann entstanden sein, weil zu wenige Katzentoiletten vorhanden sind oder weil das Tier die Katzenstreu nicht mag. Unsauberkeit kann aber auch eine körperliche Ursache haben. In diesem Fall muss der Tierarzt zu Rate gezogen werden. Oft gibt es mehrere Gründe für das Problem. Ich helfe meinen Kunden, herauszufinden, was wirklich dahintersteckt.

OÖN: Wie kann man sich ein Katzentraining vorstellen? Kommen Sie nach Hause?

Daniela Eglseder: Beim Katzentraining leite ich die Menschen online an, mit ihren Katzen zu trainieren. Das hat den Vorteil, dass sich das Tier vollkommen auf ihren Menschen konzentrieren kann und nicht durch die Anwesenheit einer ihr fremden Person irritiert ist. Ziele können mehr Selbstsicherheit, Beziehungsaufbau zu den Menschen oder eine bessere kognitive Auslastung sein. Sie leiten ja auch ein Katzenhotel. Kann man jede Katze problemlos bei Ihnen unterbringen, wenn man beispielsweise auf Urlaub fährt? Es heißt ja, diese Tiere seien extrem ortsbezogen. Ich sehe in meinem Katzenhotel tagtäglich, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten Katzen mitbringen und wie sehr sie davon profitieren, neue Erfahrungen machen zu können. Es ist mir wichtig, keine Katze zu überfordern und dementsprechend die richtige Art der Unterbringung für sie zu wählen, wie ich in meinem Blog-Artikel „Leidet meine Katze in einer Katzenpension?“ ausführlich erkläre. Der erste Aufenthalt ist meistens der, der am schwersten fällt – dem Tier ebenso wie ihren Menschen. Bei jedem weiteren wird es leichter. Manche Katzen scheinen die Zeit bei mir sogar zu genießen. Sie liegen in der Sonne oder spazieren im Außengehege und an den Wandelementen in den Innenräumen herum. Manche interagieren mit den anderen Katzen und freuen sich über Aufmerksamkeit und Zuwendung.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Ulrike Griessl Redakteurin Leben und Gesundheit Ulrike Griessl