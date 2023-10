Katzen haben ähnlich gute Bindung zu Besitzern wie Hunde

Katzen gelten nicht als besonders soziale Tiere, zumindest was ihre menschlichen Mitbewohner betrifft. Ob das tatsächlich so ist, haben Forscher der Oregon State University in Corvallis (USA) zum Thema einer Untersuchung gemacht. Das Experiment war ähnlich aufgebaut, wie die Versuche zur Erforschung der Bindung zwischen Eltern und ihren Kindern. In diesem Fall allerdings handelte es sich aber um junge Kätzchen im Alter zwischen drei und acht Monaten sowie ihre Besitzer.