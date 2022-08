Manchmal stoßen selbst die engagiertesten und liebevollsten Hundebesitzer an ihre Grenzen im Zusammenleben mit ihren vierbeinigen Begleitern. Doch für fast jedes Problem gibt es eine Lösung. So auch für folgende, mit denen sich Leserinnen und Leser an die OÖN-Hundeexpertin gewandt haben: Warum bellt mein Hund beim Zaun jeden Passanten an? Was kann ich dagegen tun? Hunde sind territorial, das heißt, sie verteidigen ihr Zuhause. Dieses Verhalten ist je nach Rasse unterschiedlich stark ausgeprägt.