Ein Haustier als Weihnachtsgeschenk? Das ist keine gute Idee

"Ich hoffe so sehr, dass ich heuer einen Hund vom Christkind bekomme." Bei vielen Mädchen und Buben steht ein Haustier an oberster Stelle auf ihrem Wunschzettel. Wenn Eltern abwehrend darauf reagieren, wenden sich die Kinder gern an Oma oder Opa – in der Hoffnung, dass sie sie erhören und ihnen ihren allergrößten Wunsch erfüllen.